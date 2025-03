M. Orlando: "Il Milan ha fatto male ma può rilanciarsi al Maradona"

vedi letture

Il Milan in questo weekend si ritroverà di fronte il Napoli, secondo in campionato e in piena lotta per lo scudetto contro l'Inter. I rossoneri inseguono il posto Champions League e prima della sosta sono reduci da una doppia vittoria consecutiva contro Lecce e Como a cui tentare di dare quella continuità che è mancata per tutta la stagione. L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli-Milan, squadre al bivio:

"Il Milan ha fatto male quest'anno ma può rilanciarsi al Maradona. Però è una partita che da una parte e dall'altra segna la stagione. Se arriva il pari, entrambe salutano gli obiettivi. Il Napoli a 4 dietro ha fatto molto meglio, Olivera è tornato ma con Conte devi essere in condizioni ottimali. Il Napoli non può sbagliare o il campionato è finito".