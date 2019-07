M. Silva: "Giampaolo grande studioso, merita una grande squadra. Crede nel lavoro e nelle sue idee"

Massimo Silva, ex attaccante rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato di Marco Giampaolo, tecnico rossonero che è stato presentato nella giornata di ieri: "Giampaolo è un grande studioso, cerca sempre di rinnovarsi, anche se nel calcio non è mai facile. Dopo anni di duro lavoro penso che si sia meritato una grande squadra. Da quando io ho conosciuto Giampaolo sono passati molti anni, ha fatto esperienza di Serie A di massimo livello, quindi ha le spalle larghe per confrontarsi con San Siro. Crede molto nel lavoro e nelle sue idee. Forse hanno fatto la scelta giusta con Giampaolo, perché il Milan attualmente non è uno squadrone... Con i suoi principi e se troveranno giocatori funzionali al suo gioco, possono fare bene".