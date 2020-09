Maccarone: "Contento per Pioli, lo meritava. Ibrahimovic leader assoluto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex bomber dell'Empoli Massimo Maccarone ha parlato del Milan e della nuova stagione dei rossoneri: "Milan? Spero che inizi il nuovo campionato come ha finito lo scorso. Sono contento per Pioli, merita un'opportunità. Ci sono giovani forti, con i nuovi acquisti e la conferma di un leader assoluto come Ibrahimovic i rossoneri possono fare molto bene"