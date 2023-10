Maignan a quota 59 clean sheet negli ultimi tre anni. Donnarumma surclassato

Secondo i dati di Transfermarkt.it, Mike Maignan ha totalizzato 59 clean sheet dalla stagione 2019/20 ad oggi tra Milan e Lille. Non è l'unico portiere ad aver difeso la porta rossonera in questo intervallo di tempo: c'è anche Gianluigi Donnarumma, che tra Milan e Psg ha collezionato 46 clean sheet, ben 13 in meno del portiere francese.