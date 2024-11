Maignan a Sky: "Contro il Real nessuna paura. Leao? La squadra ha fiducia in lui"

vedi letture

Alla vigilia di Real Madrid-Milan, il portiere rossonero Mike Maignan è intervenuto ai microfoni dell'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano.

Su quanto successo a Valencia

"Tutti abbiamo un pensiero per le vittime, perché affrontare situazioni così sono sempre difficili. Quindi hanno tutto il nostro appoggio".

Sul progetto Milan

"Abbiamo un nuovo progetto, con un nuovo allenatore, quindi ci serve tempo per adattare le sue idee, quello che vuole. Abbiamo anche una squadra con giocatori nuovi, che si devono addattare al sistema che il mister vuole mettere. È certo che ci credo. Dobbiamo essere pazienti, avere la pazienza. Piano piano arriveranno delle belle cose".

Su Leao

"Sta bene, sta lavorando ogni giorno con il suo sorriso, che non ha mai perso. Sta facendo delle cose che magari non vede perché oggi il calcio si guarda solo con assist e gol, ma sta aiutando molto la squadra difensivamente. Sta lavorando e domani giocherà come ha detto il mister, e queste sono le sue serata. Abbiamo fiducia in Rafa, anche quando non fa gol o assist. L'importante è che rimanga com'è, col sorriso e che vuole lavorare".

Sulla partita di domani contro il Real Madrid

"Per fare un risultato domani dobbiamo essere noi, più concentrati e giocare il nostro calcio che stiamo facendo dall'inizio della stagione. Quello che cerchiamo di fare sul campo è giocare di squadre, forti avanti e indietro. Nessuna paura. Domani sarà una partita difficile per le due squadre, perché entriamo sul campo per vincere, loro come noi. È una sfida e si deve lottare".