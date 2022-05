Maignan: "Al Milan mi sono subito sentito a casa. Sull'eredità di Donnarumma..."

MilanNews.it

Arrivato la scorsa estate per sostituire Gigio Donnarumma, Maignan ha impiegato pochissimo tempo per conquistare i tifosi rossoneri. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Non ho mai sentito alcun tipo di stress al riguardo, perché non è mai stato un mio obiettivo prendere il posto di Gigio, oppure di farlo dimenticare. Sono venuto al Milan per scelta professionale, per lavorare e giocare il mio calcio. Poi, quando lavori bene, raccogli i frutti. Certo, sapevo che magari non mi avrebbero fischiato, ma al Milan mi sono subito sentito a casa, e l’affetto dei tifosi è straordinario".