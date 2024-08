Maignan è tornato super in Milan-Torino: "Le sue parate tengono in piedi il Diavolo nel momento più difficile"

Nella scorsa stagione tante, forse anche troppe, critiche sono state rivolte nei confronti di Mike Maignan. L'anno scorso non avrà sicuramente reso secondo le aspettative, ma se i presupposti sono questi, il portiere francese non poteva presentarsi meglio in questa stagione.

Se il Milan è riuscito a spuntarla, col brivido, contro il Torino, è anche per merito suo, che soprattutto nel primo tempo ha sfoggiato una serie di parate, sul colpo di testa di Zapata e sul tiro a botta sicura di Ilic, che decisive è dire poco.

MILAN-TORINO: LE PAGELLE DI MAIGNAN

Gazzetta dello Sport 6.5: "Le parate su Zapata (di posizione) e Ilic (di reattività) a fine primo tempo tengono in piedi il Diavolo nel momento più difficile. Cede al fuoco amico di Thiaw e poi a Duvan".

Corriere dello Sport 7: "Doppia parata di spessore per limitare i danni. Prima su Zapata di testa e poi su una botta di Ilic".

Tuttosport 7: "Se il Milan chiude il primo tempo sotto solo di un gol e alla fine pareggia, lo deve a lui: miracolo sul colpo di testa di Zapata e sul destro a colpo sicuro di Ilic".