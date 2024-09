Maignan esaltato da Fonseca: "È un leader, abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il portoghese ha parlato di Mike Maignan e del ruolo che può recitare in questa squadra non solo in campo:

Maignan può essere uno dei leader della squadra?

"Ha un carattere forte. Già è uno dei leader del gruppo, senza dubbio. È importante nello spogliatoio, abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori. Anche altri giocatori che sono arrivati ora possono esserlo: è importante avere giocatori che portano carattere e personalità alla squadra".

Domani le scelte di formazione saranno influenzate anche dal fatto che ha visto poco alcuni giocatori a causa delle nazionali?

"No. Il rendimento dei giocatori in nazionale è stato molto positivo, come allenatore devo approfittare di questa fiducia che si portano dietro. Non influenzerà la mia scelta di domani".