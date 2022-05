Maignan: "Ho giocato sette partite con la mano infortunata. Ho fatto di tutto per tornare il prima possibile"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan ha raccontato così l'infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare alcune partite durante l'ultima stagione: "Ero soprattutto frustrato. È stato difficile da accettare. Ho giocato sette partite con la mano infortunata e non volevo fermarmi, né mollare i miei compagni. Preferivo iniezioni e creme, e mi allenavo solo alla vigilia dei match. Poi quando in nazionale mi sono fermato quattro giorni e il dolore non passava, ho capito che dovevo curarmi. Lo specialista che mi ha seguito al Milan mi ha spiegato che avrei rischiato uno stop di un anno. Così mi sono fatto operare, ma ho fatto di tutto per tornare il prima possibile. Stare a casa senza far niente non fa per me, avevo troppi obiettivi. Così sono rientrato dopo sei settimane invece di dieci".