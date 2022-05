Maignan: "Il gioco con i piedi? Pioli mi vede quasi come un libero e la cosa mi piace"

MilanNews.it

Tra le qualità di Mike Maignan c'è sicuramente anche le suo ottime capacità con i piedi oltre che con le mani. Su questo tema, il portiere francese ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "In Francia si lavora molto sulla tecnica del gioco di mani, in Italia si coltiva molto anche il gioco di piedi. Poi ci sono differenze di dettagli, per esempio sulla posizione del corpo, delle gambe, nelle uscite, che sono più aggressive sui piedi degli avversari in Italia che in Francia. Al Lilla mi veniva chiesto di fare un gioco più diretto, privilegiando il lancio lungo sia sui rinvii dal fondo che per evitare il pressing avversario. Al Milan invece ho potuto esprimere al meglio le mie doti nel gioco corto, per ripartire il più possibile dal basso. Pioli mi vede quasi come un libero e la cosa mi piace".