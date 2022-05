Maignan: "Kalulu si è rivelato davvero forte. Giroud ha demolito la maledizione del numero 9"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nello spogliatoio del Milan, oltre a Mike Maignan, ci sono anche altri francesi come Giroud, Theo Hernandez e Kalulu. Di questi tre giocatori rossoneri, il portierone del Diavolo ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Kalulu si è rivelato davvero forte, anche mentalmente, ha saputo sfruttare al meglio la sua occasione e spero continui così. Con Theo siamo molto legati pure in nazionale. Olivier non è una sorpresa per nessuno, e ha pure demolito come promesso la maledizione del numero 9".