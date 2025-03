Maignan-Milan: il rinnovo è fatto ma il club prende tempo per due motivi

vedi letture

Uno dei tormentoni degli ultimi mesi per il Milan, a livello gestionale, è quello relativo al rinnovo di contratto di Mike Maignan, attuale capitano rossonero. L'accordo tra il club e il portiere francese c'è su tutta la linea ma ancora non arriva la firma: questo per due motivi che sono stati illustrati dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, ospite in un video del collega Fabrizio Romano su YouTube.

Le parole di Moretto sulla situazione del rinnovo di Mike Maignan: "C’è un accordo verbale tra Milan e Maignan, per un rinnovo fino al 2028 e con uno stipendio elevato per quelli che sono i parametri del Milan. Leao, il più pagato nella rosa, percepisce 5 milioni netti più 2 di bonus, Maignan arriverebbe a percepire 5 più bonus: non toccherebbe il punto di Leao. nonostante manchino solo le firme, il Milan sta prendendo un po' di tempo: primo deve capire il direttore sportivo, secondo ci sono delle riflessioni in corso per quelle che sono le riflessioni di Maignan".