Maignan non cambia mai: alcuni numeri di Mike contro il Frosinone

Mike Maignan non cambia mai: nel senso che è stato, è e sarà sempre decisivo per questo Milan. Il portiere francese nelle ultime due di campionato è stato assoluto protagonista nel cotribuire alla conquista dei sei punti raccolti tra Fiorentina e Frosinone. Con i viola una parata di puro istinto su Mandragora nei secondi finali, con i ciociari un'uscita provvidenziale sullo 0-0 e un assist, il terzo della carriera in rossonero.

Ma al di là delle giocate ci sono altri numeri interessanti che oggi vengono riportati dalla Gazzetta dello Sport. Per prima cosa Mike Maignan percorre una media di 6.6 km ogni partita, più di tutti i colleghi ed effettivamente molto particolare per un portiere. In più il suo assist panoramico per Pulisic è durato tre secondi e tre decimi, ma soprattutto ha coperto una distanza di 60,7 metri: un lancio da Quarterback di Football Americano, fatto con i piedi.