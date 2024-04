Maignan out a Sassuolo ma filtra serenità in vista della Roma

Mike Maignan non sarà della partita oggi a Reggio Emilia. Alle ore 15 il Milan scenderà in campo in casa del Sassuolo per la trentaduesima giornata di campionato ma sarà senza il suo portiere titolare, che collezionerà la terza assenza stagionale per dei problemi fisici. Il portiere francese ha subito un affaticamento e oggi non sarà della partita a scopo precauzionale. Eppure, come scrive la Gazzetta dello Sport, a livello generale filtra ottimismo e serenità per la presenza di Maignan contro la Roma, giovedì nel ritorno dei quarti di Europa League. Al suo posto, quest'oggi, spazio per Marco Sportiello.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it