Maignan para-rigori ma perde con la Francia: la sua pagella

La nazionale francese ieri sera ha giocato a Spalato l'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League in casa della Croazia. Le cose non sono andate benissimo per la Francia che è stata sconfitta con il risultato di 2-0 e adesso avrà bisogno di un piccola impresa a Parigi per ribaltare il risultato. Tra i protagonisti meno negativi anche Mike Maignan: il portiere rossonero para un rigore ad Andrej Kramaric in avvio e poi non può nulla sulle due reti croate, anzi sulla prima per poco non compie un mezzo miracolo.

La pagella di Mike Maignan a cura de L'Equipe: "Deludente in questa stagione, il portiere dei Bleus era atteso. Para il suo secondo rigore con la nazionale francese (su sei concessi) contro Kramaric (8°). Sfiora l'impresa contro Budimir (26°). Impotente sul secondo gol (45°+1). Trascorre poi una serata senza particolari interventi. Da segnalare un gioco con i piedi molto affidabile".