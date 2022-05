Maignan premiato come miglior giocatore di aprile dall'AIC. Primo portiere a ricevere il riconoscimento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le parate sul campo (e non solo), ecco anche i primi riconoscimenti da fuori. Mike Maignan è stato infatti premiato dall'AIC - Assocalciatori come miglior giocatore del campionato per il mese di aprile. Come ricorda l'associazione nel suo comunicato, il portiere rossonero è il primo calciatore a vincere questo premio nel suo ruolo. Nel comunicato si legge: "Ad aprile ha fatto solo undici parate in cinque partite, ma quattro di queste sono state “come un gol”". Oltre all'ultima in ordine di tempo su Cabral contro la Fiorentina, si ricordano quella su Barrow, una all'incrocio su conclusione di Vojdova e un balazo felino sul colpo di testa di Hernani contro il Genoa.