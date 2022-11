Maignan salta il Mondiale, Deschamps: "Avrebbe bruciato le tappe: ho bisogno di giocatori pronti"

MilanNews.it

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sulle convocazioni che ha diramato nella serata di ieri in vista del Mondiale in Qatar. In particolare si è espresso così su Mike Maignan che non è stato convocato a causa del problema al polpaccio ancora non smaltito completamente: "Purtroppo non poteva essere operativo in tempo, senza bruciare le tappe. A volte la maglia può pesare, ma ha avuto sfortuna con l’infortunio delicato al polpaccio. Da lunedì ho bisogno di giocatori pronti a focalizzarsi sul Mondiale".