Maignan salta l'allenamento: ma non è in dubbio per il Belgio

Piccolo allarme in casa Francia e in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan. Secondo quanto riportato dai media francesi, nella giornata di ieri il portiere rossonero ha saltato l'allenamento con i Bleus, ma la preoccupazione è davvero minima. Non dovrebbe perdere il posto da titolare contro il Belgio e a testimoniare la serenità c'è il fatto che si è recato a Clairefontaine per partecipare alla sessione di autografi.

Lui e Aurelien Tchouameni avrebbero però lasciato l'evento in anticipo, non unendosi poi, come spiegato, al resto del gruppo per la seduta. Resta da capire il motivo di questa scelta: lo staff medico della Nazionale ci ha tenuto a chiarire che la presenza nel prossimo match di Nations League del milanista e del centrocampista del Real Madrid di Ancelotti non è in dubbio.