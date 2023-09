Maignan torna presto: i tempi di recupero. Intanto Sportiello fa stare tranquilli

vedi letture

Gli ultimi minuti di Milan-Newcastle non sono stati ansiogeni per i tifosi milanisti solo a causa del risultato da sbloccare, ma anche per conoscere le condizioni di Mike Maignan, uscito dal campo al 75esimo per un problema muscolare. Gli esami effettuati il giorno dopo dal portiere francese hanno poi dato il seguente risultato: risentimento al flessore della coscia sinistra senza lesioni.

La situazione di Maignan - si legge sulla nota diramata dal Club - sarà valutata giorno dopo giorno: il numero 16 non sarà certamente a disposizione per la sfida di domani contro l'Hellas Verona e poi verrà valutato dalla trasferta di Cagliari in avanti; è probabile che Pioli possa riavere il suo portiere titolare sabato prossimo contro la Lazio, in tempo per la difficile e già decisiva trasferta di Champions League in casa del Borussia Dortmund. La buona notizia, a prescindere dai tempi di recupero, è che un danno a lungo termine è scongiurato.E, a prescindere, i milanisti possono dormire sonni più o meno tranquilli. Contro l'Hellas Verona, infatti, a difendere i pali della porta rossonera ci sarà Marco Sportiello, all'esordio assoluto da titolare con la maglia del Milan. L'ex Atalanta, arrivato in estate per regalare a Pioli un backup di Maignan migliore di quanto fosse Tatarusanu, si è fatto trovare prontissimo contro il Newcastle con una ottima parata salva-risultato nel finale ed è ora prontissimo per giocare la sua prima dal primo minuto a San Siro.