Maignan va di fretta: obiettivo Monza il prossimo 22 ottobre

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan, costretto ai box da un infortunio al polpaccio rimediato in nazionale che gli costerà circa un mese di stop, non si è perso d'animo e già viaggia verso il recupero, pensando a quale può essere il giorno in cui tornerà in campo. L'obiettivo è tornare tra i pali in campionato il 22 ottobre giorno in cui il Milan ospiterà il Monza. Lo riporta il QS.