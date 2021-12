Maldera: "Per come era partito il girone non era scontato arrivare a giocarsela stasera"

Intervenuto a Milan TV, Andrea Maldera ha presentato così il big match di Champions di questa sera tra Milan e Liverpool: "Intanto ce la giochiamo, per come era partito il girone non era così scontato arrivare alla fine e avere una posta in palio affascinante. Ci giochiamo quest’ultima partita del girone con un avversario di cui non mi fido, non mi fido del loro turnover. Per battere il Liverpool devi fare una grandissima partita. Una sfida affascinante che va al di là della posta in palio di questa sera che è comunque molto importante”.