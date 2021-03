Maldera sul Milan: "Eliminazione che brucia. Lo United non ha mai messo sotto i rossoneri"

L’ex rossonero Andrea Maldera, ora assistente tecnico di Shevchenko nella nazionale ucraina, ospite di Milan Tv ha commentato l’eliminazione della squadra di Pioli dall’Europa League dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di San Siro: “Eliminazione che brucia per come è arrivata perché il Milan ha fatto meglio del Manchester United per tre quarti della doppia sfida. È mancata la zampata dell’attaccante che purtroppo oggi il Milan non aveva a causa delle assenze e poi abbiamo subito il gol di Pogba nato da un rimpallo. L’ingresso di Ibrahimovic ha dato maggiore pericolosità alle azioni offensive anche se non è arrivato il gol. Il Milan non esce ridimensionato da questa sfida, viene eliminato per mano di un grande club che però non ha mai messo sotto i rossoneri”.