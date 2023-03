Maldini a Sky: "Dobbiamo essere ambiziosi dal punto di vista sportivo. Essere tra le prime 8 d'Europa? Vogliamo tornarci"

Ritornare ai quarti: "Sarebbe un risultato incredibile. Mi piace ricordare da dove siamo partiti, dopo 7 anni senza Champions e ho grande rispetto per questo percorso ma che non ci mette tra le prime otto di diritto, questo lo fa la storia. E' un'mpresa titanica essere fissi tra le prime otto, ma vogliamo tornarci".

Intervistato a Sky Sport, Paolo Maldini ha esordito ricordando Italo Galbiati, storico vice di Capello: "Grande tristezza, figura importantissima per noi e per tutto il Milan. Ha dato consigli e ha fatto migliorare tantissimi giocatori. Sarà un'atmosfera incredibile".

Sullo stadio: "Per ora ho visto il garage. Abbiamo visto la bellezza di uno stadio moderno... e questi discorsi che facciamo noi che abbiamo giocato a San Siro, senza uno stadio moderno sarà difficile tornare competitivi".

Sulla tensione per la gara: "Mi preparo come se dovessi giocare, poi quando mi sveglio dal pisolino pomeridiano dico: "Non devo giocare". La tensione rimane dal primo all'ultimo minuto. E' una parte della mia vita che mi piace, diversa ma sempre bella"

Sul nuovo ruolo da dirigente: "Credo che nell'era moderna se non hai un bilancio da grande squadra, difficilmente sei tra le prime quattro in Italia e le prime otto d'Europa. Io guardoi i bilanci perché è parte del mio lavoro, ma parlo di ambizione sportiva. Non sono qua solo per avere ricavi superiori, ma anche per avere risultati sporitivi adatti al tipo di club. Dobbiamo essere ambiziosi dal punto di vista sportivo".