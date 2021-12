Maldini: "Ad inizio anno non tutti ci mettevano tra le prime quattro, dobbiamo renderci conto da dove siamo partiti"

Intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Empoli-Milan, il dt rossonero Paolo Maldini ha parlato della corsa scudetto e il paragone con l'Inter: “L’Inter è campione in carica, doveva essere inserite per forza tra le favorite. Perdendo Conte, Lukaku e Hakimi qualcuno poteva prospettare un contraccolpo, ma hanno preso un allenatore molto capace e hanno preso dei giocatori di livello e il livello non è calato. In classifica basta fare qualche mezzo passo falso, c’è da lottare. Noi siamo in linea con l'anno scorso, abbiamo fatto un'impresa. Ricordo che ad inizio anno non tutti mettevano il Milan tra le prime quattro. Dobbiamo renderci conto da dove siamo partiti, ma questo non vuol dire che rinunciamo ai nostri obiettivi, se ci sarà la possibilità di vincere noi proveremo a farlo, è il nostro lavoro e ce lo impone e il nostro DNA”.