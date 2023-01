Maldini chiaro: "Non siamo il Milan che prende i grandi campioni. Abbiamo una strategia, da qua non ci scosteremo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, direttore dell'area sportiva del Milan, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan: "Il lavoro non è mai mancato. Noi siamo presenti a tutti gli allenamenti e possiamo testimoniarlo in prima persona. A volte capita: è successo anche al mio Milan di perdere sicurezza e fiducia... Può succedere. Noi sappiamo come si fa a ritornare. Facendo dei paragoni col passato: non siamo il Milan degli anni novanta che prende i grandi campioni già fatti, ma abbiamo la necessità - la necessità - di seguire una strategia che ci ha portato a sanare i conti della società e ad essere protagonisti. Da qua non ci scosteremo sicuramente".