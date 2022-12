Maldini e Massara volontari per un giorno all'Osf: "Ci ha riempito il cuore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il profilo Twitter dell'Opera San Francesco (Ofs), realtà milanese che sta dalla parte dei bisognosi, Paolo Maldini e Ricky Massara sono stati volontari per un giorno, aiutando nel servizio alla mensa di corso Concordia a Milano. Nel video pubblicato le sensazioni di Maldini: "Abbiamo svolto un'oretta di volontariato ed è stata un'esperienza bella e toccante. Credo che serva anche per tenere i piedi per terra. Un'esperienza che ci ha riempito il cuore. Opera San Francesco è dignità". Massara ha aggiunto: "Molto bello. Abbiamo toccato con mano questa realtà di tutti questi volontari dell'Ofs che è vicina alle persone in difficoltà che sono molte. Qui c'è una cordialità diffusa che è contagiosa. Opera San Francesco è necessaria". Nel tweet dell'Ofs si legge: "Campioni nello sport e di generosità. Grazie".