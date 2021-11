Maldini: "Fatte grandissime cose, ma per vincere un trofeo serve qualcosa di eccezionale"

Paolo Maldini è intervenuto in esclusiva a Sky Sport subito dopo la consegna del Golden Foot, commentando la sfida persa contro il Sassuolo e la lotta aperta per lo scudetto: "Il Sassuolo ha giocato meglio anche se all’inizio della partita avessimo molto spazio per far male un po’ ci siamo spenti. Nessuna scusa per la sconfitta, adesso abbiamo l’occasione di riprendere il nostro cammino mercoledì. Sappiamo benissimo che dovremo faticare. Ci sentiamo all’inizio, abbiamo fatto grandissime cose ma per vincere un trofeo devi fare qualcosa di eccezionale".