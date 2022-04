Maldini: "Non c'era disponibilità per intervenire in attacco a gennaio. Kalulu è andato oltre ogni aspettativa"

MilanNews.it

Prima del match contro il Genoa, Paolo Maldini, dt rossonero, ha parlato così del mercato di gennaio: "Non c'era disponibilità per intervenire in attacco a gennaio. Noi ci sentivamo forti. Abbiamo iniziato bene l'anno con risultati molto buoni. Per quanto riguarda la difesa, Kalulu è andato oltre ogni aspettativa. In avanti l'assenza così prolungata di Ibra è per noi un problema".