Maldini non chiude la porta all'Arabia: "Mai in un'altra italiana, ma all'estero chissà.."

vedi letture

Paolo Maldini, ex capitano rossonero ed ex direttore dell'area tecnica fiino a giugno, ha parlato per la prima volta del suo licenziamento in una lunga intervista concessa a Repubblica in edicola questa mattina. L'addio di Maldini e di Ricky Massara aveva alimentato polemiche nell'ambiente dei tifosi rossoneri. Un'intervista-fiume in cui Maldini ha affrontato principalmente il tema del suo addio, estrapolando però anche molte altre tematiche importanti che lo hanno accompagnato in questi ultimi mesi post-addio al Milan.

Le parole di Paolo Maldini nei confronti di una possibile suggestione Arabia Saudita: "Per il mio lavoro le alternative al Milan sono molto limitate. Non potrei mai andare in un’altra squadra italiana, eventualmente valuterei solo l’offerta di una squadra straniera di alto livello. A me piace vincere e costruire. L’Arabia potrebbe essere una opzione stimolante, chissà”.