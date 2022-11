Maldini spiega quanto fosse difficile marcare Shevchenko

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espresso nel corso del format "On The Pitch" di MilanTV su Shevchenko: "Sheva non aveva un dribbling secco, ma muoveva molto bene il corpo; per un difensore come me, i giocatori rapidi ma prevedibili potevano essere più facili da affrontare, ma quei calciatori sinuosi, che si muovevano in maniera più dinoccolata, ti mettevano più in difficoltà. Sheva era anche bello da vedere".