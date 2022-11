Maldini sui giovani: “Pressione enorme, la leggerezza del giovane che non sente la responsabilità io non l’ho mai provata”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai come Miglior DS dell’anno insieme al suo collega Frederic Massara, ha parlato a SkySport dei giovani: “Ci sono sensazioni e sensazioni, ci sono anche carriere e carriere, non per tutti uguali, per me e credo anche per i miei due figli. C’è stata una pressione enorme, la leggerezza del giovane che non sente la responsabilità io non l’ho mai provata. I giovani bisogna anche capirli, non possiamo basarci su quello che è stata la nostra esperienza, ognuno di noi vive la vive alla sua maniera. Dobbiamo adattare quelle che sono state le nostre esperienze ai tempi moderni”.