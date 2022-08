Maldini sulla finale di Istanbul: "I sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare il massimo per delle cose fuori portata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espresso a MilanTV sulla finale di Champions League ad Istanbul: "I sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare il massimo per delle cose fuori portata. In questo momento non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di così grande, ma chi ci affronterà non sarà contento di giocare contro di noi. Abbiamo una storia, una squadra pronta, tecnica, uno stadio importante, ma queste cose ce l'hanno anche altre squadre, le quali, magari, hanno materiale diverso rispetto al nostro, non tanto come qualità dei giocatori, ma come disponibilità per programmare. Noi siamo in uno step intermedio. Questo, però, non ci evita di poter sognare".