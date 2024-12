Malore Bove, Fiorentina-Inter sospesa. Marelli: "Non si giocherà, come con Udinese-Roma"

Sospesa la partita in corso di svolgimento tra Fiorentina e Inter per via del malore occorso a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, che si è accasciato a terra da solo durante una fase di interruzione del gioco. Si attende solo l’annuncio ufficiale dello speaker, ma la gara sarà rinviata.

In attesa di ricevere notizie confortanti sulle condizioni del giocatore, l'esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha spiegato che la partita non verrà fatta riprendere: "Chiaro che in questo momento tutti ci stringiamo intorno a Bove sperando di avere buone notizie. Naturalmente oggi la partita oggi non si giocherà perché i giocatori non sono in condizione di giocare ed i controlli dureranno delle ore. Ricordando Udinese-Roma, la partita verrà ripresa al minuto in cui è stata sospesa dal minuto in cui si è fermata".