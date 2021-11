Malusci: "Contento per Pioli, ha costruito un bel Milan"

Stefano Pioli ha rinnovato il contratto il Milan. La notizia era nell'aria già da giorni, ma oggi è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale. Per commentare il coronamento del percorso di mister Pioli in rossonero, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto il suo ex compagno di squadra a Firenze, Alberto Malusci: "Sono contento per lui, Stefano ha costruito un gran bel Milan. Allena una rosa con un'età media molto bassa, ma piena di talento e voglia di fare. In questi due anni ha saputo amalgamare il giusto mix fra gioventù ed esperienza, il rinnovo di contratto è meritatissimo".

Che ricordo ha di lui da calciatore?

"Pioli era un compagno straordinario, un professionista esemplare che sapeva fare gruppo. Stefano amava scherzare, aveva sempre la battuta pronta, ma non hai mai fatto mancare impegno e applicazione né in allenamento né in partita".

Si sarebbe mai aspettato di vederlo a questi livelli da allenatore?

"Stefano ha sempre avuto grandi qualità, oggi è un tecnico completo che sa come parlare ai suoi ragazzi. Sono felice per lui e gli auguro il meglio".