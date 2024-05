Mamma mia Camarda! Segna (ed esulta) come Ibra in Lecce-Milan all'Europeo U17

Francesco Camarda, attaccante del Milan impegnato con l'Italia agli Europei U17, ha segnato un gol pazzesco nel match, valido per la fase a gironi, contro la Slovacchia.

Su un pallone in profondità, Camarda ne ha calcolato il rimbalzo, tenendo il difensore a distanza col corpo, per poi calciare col sinistro dal vertice sinistro dell'area di rigore scavalcando il portiere; la rete ha ricordato molto quella di Ibrahimovic in Lecce-Milan. Il numero 9 azzurro ha poi esultato come Ibrahimovic, con le braccia larghe sotto le tribune.