Man City, Guardiola: "G. Jesus? Non mi interessa cosa farà a fine stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non so cosa accadrà, ma oggi mi ha reso l'uomo più felice del mondo". Parla così Pep Guardiola dopo il 5-1 rifilato al Watford trascinato da Gabriel Jesus (4 gol e un assist) ed è a lui che si riferisce. Il brasiliano è l'uomo più chiacchierato del momento in casa Manchester City, in scadenza di contratto e secondo rumors in trattativa con l'Arsenal.

"Gabriel è un nostro giocatore - prosegue il manager spagnolo -. Non so cosa succederà, ma è un calciatore del Manchester City. Quando lui ha giornate così io sono l'uomo più felice del mondo. Ogni calciatore è felice di giocare 90' ogni volta, ma a fine stagione non so se prolungherà, se resterà, se andrà via. Non lo so e non m'interessa. Manca meno di un mese a fine stagione, sono completamente focalizzato soltanto sul far rendere al meglio i mie calciatori per provare a vincere, dopo nessuno sa cosa accadrà".