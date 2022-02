Mancano i gol da angolo? Pioli: "Chi calcia deve farlo con più qualità"

Nel corso della conferenza alla vigilia di Salernitana-Milan mister Pioli ha parlato così delle difficoltà che ultimamente la squadra sta riscontrando nel trovare gol da angolo.

Il Milan è l’ottava squadra di Serie A per corner conquistati, 120, ma i gol arrivati da questa situazione sono stati solo 3, tutti nelle prime 14 giornate. La percentuale di riuscita è del 2,5%, un gol ogni 40 tentativi. Come si possono migliorare questi numeri? "Dobbiamo migliorare, chi deve calciare deve farlo con più qualità e chi è in area deve migliore i tempi di inserimento".