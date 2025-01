Manchester United, Amorim: "Rashford via in prestito? Vedremo. È disponibile, si allena"

Mancano due giorni al terzo turno di FA Cup contro l'Arsenal, con il Manchester United reduce dal pareggio combattuto contro il Liverpool (2-2) in Premier League. Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, ha presenziato in conferenza stampa per presentare la sfida e puntare a bissare il successo con tanto di trofeo come nella scorsa stagione: "Vedo quello che tutti vedono. È una competizione molto antica con molta storia. Abbiamo vinto alcune coppe e vogliamo continuare. A questo stadio abbiamo già un match molto impegnativo che vogliamo vincere e migliorare la nostra immagine e la nostra prestazione".

Sul futuro Marcus Rashford, costantemente accostato al Milan: "Un prestito lontano da Manchester? Vedremo. Concentriamoci sulla partita. È disponibile, si sta allenando e vedremo le scelte per la partita".

Infine un commento sulla sua avventura allo United e la presenza sempre messa in discussione per i risultati altalenanti: "In questo momento sto vivendo giorno per giorno. Quello che penso è che abbiamo una settimana senza partite, abbiamo avuto un giorno di riposo e abbiamo potuto lavorare un po' con la squadra. Dobbiamo mettere in campo la migliore formazione e vincere, seguendo la performance dell'ultima partita. Non sto pensando in quel modo perché ci troviamo in un momento difficile. La mia attenzione è più sulla nostra settimana. In coppa non si sa mai. A volte è meglio vincere questo tipo di partita e poi hai meno tempo per riposare. Vogliamo solo vincere questa partita e poi penseremo alla prossima".