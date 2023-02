Manchester United, Greenwood scagionato dalle accuse di stupro e aggressione

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sono cadute le accuse di stupro e aggressione a carico di Mason Greenwood, giocatore di proprietà del Manchester United. L'attaccante ha commentato al Mirror il proprio stato d'animo: "Sono sollevato che questa questione sia finita e vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei cari e gli amici per il loro sostegno. Non ci saranno ulteriori commenti in questo momento".