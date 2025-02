Manchester United in crisi, l'attacco fa grande fatica: Hojlund e Zirkzee sotto accusa

Il Manchester United sta vivendo una crisi profonda, e una delle cause principali è la clamorosa sterilità offensiva. Rasmus Hojlund (22 anni, Danimarca) e Joshua Zirkzee (23 anni, Paesi Bassi) non stanno offrendo il rendimento sperato, contribuendo alle difficoltà dei Red Devils in questa stagione. Un problema evidente per un club che, negli anni, ha avuto bomber del calibro di Ruud van Nistelrooy, Dimitar Berbatov, Robin van Persie e Cristiano Ronaldo.

Hojlund è stato uno degli investimenti più onerosi di due estati fa: il Manchester United ha versato circa 75 milioni di euro all’Atalanta per assicurarselo. Il suo impatto, però, è stato ben al di sotto delle aspettative: appena due gol in 21 partite di Premier League. Il nazionale danese fatica a trovare la via della rete e sta incontrando più difficoltà del previsto nell’adattarsi al calcio inglese.

Situazione simile per Zirkzee, il cui bottino in campionato è altrettanto deludente: tre gol in 26 presenze. L’olandese aveva illuso con un esordio brillante ad agosto e una doppietta contro l’Everton a dicembre, ma da allora è entrato in una fase di prolungata astinenza. Errori sotto porta, occasioni sprecate e prestazioni incolori lo hanno messo nel mirino delle critiche.

L’idea iniziale era quella di puntare su due giovani talenti con grande potenziale, ma ora la loro scarsa incisività sta pesando sui risultati della squadra. Un confronto impietoso se si guarda ad altri ex Red Devils: Antony, in prestito al Betis, ha già segnato due reti, mentre Mason Greenwood sta brillando con l'Olympique Marsiglia, dove ha messo a segno 14 gol in 22 partite di campionato.

Le scelte di mercato dello United restano sotto accusa, e le prestazioni di Hojlund e Zirkzee non fanno che alimentare le perplessità su una strategia che, per ora, non sta dando i frutti sperati.