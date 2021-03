Con tutta probabilità, nella partita di domani contro il Manchester United, in attacco per il Milan, ci sarà nuovamente spazio per Rafael Leao. Dati i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, il portoghese avrà una nuova chance per mettersi in mostra anche in Europa League. Leao ultimamente non è apparso in forma, ed è chiamato a invertire la rotta in terra inglese.