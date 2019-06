Mancini: "Balotelli fa ancora cose che non deve fare, si è beccato quattro giornate di qualifica"

Roberto Mancini, c.t. della Nazionale italiana, ha spiegato i motivi della mancata convoczione di Balotelli: "Io ho parlato con Mario, gli ho spiegato la mancata convocazione. Gli ho detto le motivazioni e lui come tutti gli altri ha tempo per rientrare, è solo una questione tecnica e dipenderà solo da lui. Se lo merita tecnicamente verrà chiamato. Fa ancora cose che non deve fare, s'è beccato quattro giornate di squalifica. Tutto dipenderà da lui. Le prossime saranno due gare difficili, la Grecia è una squadra forte tenicamente così come lo sarà la Bosnia a Torino".