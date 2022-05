Mancini: "Bello che si arrivi così all'ultima giornata. Il Milan è favorito"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, si è così espresso a SkySport sul duello Scudetto: "Credo che sia bello per chi è neutro. È la prima volta che si arriva così all'ultima giornata... sarà bello. Milan favorito? Sì, per il vantaggio in classifica. Le squadre che lottano hanno meritato di arrivare così fino in fondo. È stato un bel campionato".