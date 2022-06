Mancini: "I portieri soffrono di più l'alternanza ma Gigio resta il migliori portiere d'Europa"

MilanNews.it

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini s'è soffermato a più riprese su Gianluigi Donnarumma nel corso della conferenza stampa di oggi. Alle prese con una lussazione al dito, il numero uno dell'Italia difficilmente scenderà in campo domani, anche se Mancini non ha escluso del tutto l'ipotesi: "Gigio per me rimane il miglior portiere d'Europa: il portiere soffre un po' di più rispetto agli altri quando si alterna. Ha questo piccolo problema, valuteremo domattina: se lui si sente di giocare e vuol giocare, giocherà".