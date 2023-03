Mancini: "I tre punti contro Malta valgono come quelli contro l'Inghilterra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

ANSA) - ROMA, 26 MAR - Contro Malta è una di quelle partite in cui "c'è tutto da perdere". così il ct azzurro Roberto Mancini, nell'intervista esclusiva ai canali social della Figc nel giorno della seconda partita delle qualificazioni a Euro 2024. "I tre punti sono importanti - prosegue il ct - bisogna avere la massima concentrazione per non prendere nessun rischio. Contro l'Inghilterra - prosegue - Ci sono state molte cose buone e qualche errore. Se noi riusciamo a fare quello che abbiamo fatto nei primi 15 minuti de in tutto il secondo tempo credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Sarò soddisfatto se andremo via da Malta con i tre punti, perché i tre punti contro Malta valgono come quelli contro l'Inghilterra". Come preannunciato ieri, Mancini conferma che questa sera ci saranno diversi cambi, ma non si sbilancia su quali saranno: "Voglio ancora valutare le condizioni dei ragazzi ma ci saranno diversi cambi". "Mancanza di autostima? Non credo - le parole di Mancini - a volte quando si giocano partite importanti come Italia-Inghilterra, ci sta che la perdi, se però poi vai a vedere gli errori non è che ci sia stata una grande supremazia.