Mancini non commenta il nuovo ruolo di Lippi: rapporto incrinato con Gravina e la FIGC

Da oggi il rapporto tra il presidente della FIGC Gravina e il ct della Nazionale Roberto Mancini non sarà più lo stesso. Il motivo è l'incontro tra Marcello Lippi e lo stesso numero uno federale con l'ex commissario tecnico ormai a un passo dal ruolo di nuovo dt azzurro. Mancini non ha niente contro Lippi, ma avrebbe voluto essere coinvolto o almeno avvisato prima che si celebrasse l'incontro di ieri a pranzo. Dopo aver risollevato le sorti del club azzurro, l'allenatore pensava di essere al centro delle attività della Federazione e ora rischia di perdere forza soprattutto in questioni riguardanti le nazionali giovanili che prima gestiva in prima persona. "Non ho niente da dire o da commentare" ha fatto sapere lo stesso Mancini, che ha tre offerte importanti dalla Premier League ma che sogna di vincere l'Europeo. Dunque il divorzio immediato non è nei programmi di nessuno, ma non è più scontato che il ct porti gli azzurri ai prossimi Mondiali. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.