Mancini: "Supercoppa può aiutare la condizione della donna in Arabia"

Ha creato discussione la scelta di far disputare la Supercoppa Italia a Gedda, in Arabia. Ne ha parlato anche Roberto Mancini, c.t. dell'Italia, nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non accade solo lì. E comunque settant’anni fa in Italia la situazione della donna non era molto migliore... Questa partita può aiutare l’avvento di una nuova condizione per le donne, anche negli stadi. Lo sport aiuta ad aprire porte, a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l’Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato. Noi italiani oggi siamo un po’ incattiviti per i tanti problemi, ma abbiamo sempre avuto il cuore grande, abbiamo sempre aiutato tutti. Mio padre andò a lavorare in Germania e fu aiutato. Le persone vanno aiutate, sempre. Bisogna sempre seguire il cuore, e noi fondamentalmente siamo persone buone".