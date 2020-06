Mancini: "Vissuto male il lockdown. La ripresa? Le cinque sostituzioni saranno di grande aiuto"

Ospite del seminario online organizzato dell’AssoAllenatori della regione Calabria Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato di come ha vissuto il periodo del lockdown e non solo (fonte cn24tv.it): "Ho vissuto male il lockdown, spero che non si ripeta più una situazione del genere. La ripresa sarà problematica per tutti, soprattutto per gli allenatori che dovranno gestire partire ogni tre giorni. In tal senso, le cinque sostituzioni potranno essere di grande aiuto”.