Mandzukic, due gol in due finali di Champions ed uno in finale Mondiale

Mario Mandzukic, ultimo nome per l'attacco rossonero, è svincolato e non gioca partite ufficiali dallo scorso marzo. Un'infinità per un giocatore normale, ma il croato è tutt'altro che normale. L'ex Juventus, in carriera, ha giocato due finali di Champions, nel 2013 e nel 2017, segnando in entrambe, oltre ad arrivare una volta in semifinale e tre volte ai quarti. Inoltre, appena due anni fa, Mandzukic ha giocato una finale Mondiale con la Croazia, anche lì riuscendo ad andare in gol.