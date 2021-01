Mandzukic, undici precedenti contro l'Atalanta: sette vittorie e quattro gol segnati

L'Atalanta è stata una delle squadre più affrontate da Mario Mandzukic in carriera. Il croato ha affrontato i bergamaschi ben undici volte, lo stesso numero di match contro Lazio, Borussia Dortmund e Osijek. Solo il Real Madrid è stato incontrato di più, con dodici precedenti. In queste undici sfide alla Dea, tutte con la maglia della Juventus, Mandzukic ha vinto in sette occasioni e pareggiato le restanti quattro gare. Quattro i gol segnati (tra i quali l'ultimo del croato in bianconero), mentre tre sono stati gli assist.